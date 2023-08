Fiorentina | Arthur dopo il primo gol | «Sensazioni positive»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le parole dila prima uscita dalla, arricchita da un gol: «Questo è solo l’inizio. Avanti tutta» Prima uscita percon la maglia dellagol con la maglia viola. Il brasiliano ha segnato nell’amichevole contro il Grosseto. Di seguito le sue parole sui social. «Molto felice per ilgol con questa maglia.sempre piùa livello individuale e collettivo. Questo è solo l’inizio. Avanti tutta».

GROSSETO - Amichevole allo Zecchini di Grosseto davanti ad 8.000 spettatori tra Grosseto e. Quattro reti dei viola con i goal di Brekalo,, Sabiri e Jovic. Video AcfLo ha detto stasera il calciatore marocchino della, Sofyan Amrabat, al termine dell'... Italiano lo ha schierato al posto del brasiliano, anche lui autore di un'amichevole più che ...... latorna a vincere in amichevole sul campo del Grosseto (Serie D) di fronte a ... Finisce 4 - 0 per la squadra di Italiano (in gol Brekalo,, Sabiri su punizione e Jovic ): rivivi la ...

Grosseto-Fiorentina, top e flop: Arthur già in palla. Che fatica Cabral! Viola News

Tuttosport su Arthur: "Esordio da titolare e primo gol in amichevole con la Fiorentina" Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sulla Fiorentina, che ha vinto l'amichevole ...L'Inter è stata una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato attuando una vera e propria rivoluzione della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Cambiamenti che non sembra ...