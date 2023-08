Fiorentina | Amrabat ha scelto il Manchester United

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sofyanhail: i Red Devils non hanno ancora presentato un’offerta, ma prima devono fargli spazio in rosa Sofyannon ha dubbi: il centrocampista dellahail. Come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore non ha mai detto di voler rimanere, ma ha giài Red Devils fin dai primi contatti a giugno. Ilper ora non ha ancora presentato la proposta, ma appena riuscirà a vendere uno tra Dony o Fred, andrà all’attacco dei viola.

