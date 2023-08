“Finisce qua” | è virale il video di addio al calcio di Buffon | numero 1 vincente e fuori dal coro

A 45 anni quello che per molti e' stato il miglior portiere di calcio della storia decide di terminare la carriera. L'annuncio e' arrivato con un post sul suo profilo Instagram: ". Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme". Buffon lascia il calcio giocato dopo 28 stagioni, dal 1995 al 2023: un percorso iniziato e terminato con la maglia del Parma. ...Mbappé: 'Onorato di averti incontrato nella tua leggendaria carriera' BUFFON ANNUNCIA IL RITIRO: '' JUVENTUS 'Grazie Gigi per la tua incredibile carriera' PARMA 'G1G1 è per sempre, G1G1 is ...PARMA " ". Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme". Così sui social, Gianluigi Buffon, dà il suo definitivo addio al calcio giocato, all'età di 45 anni. L'estremo difensore ...

