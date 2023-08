Finisce l’avventura dell’Italia ai Mondiali | le azzurre eliminate nei minuti di recupero dal Sudafrica

(Di mercoledì 2 agosto 2023) È finitadelleal Mondiale femminile di calcio. Dopo l’ultima partita del gruppo G, l’Italia è stata battuta 3-2 dal, che si è piazzato al secondo posto dietro la Svezia per accedere agli ottavi di finali. Lechiudono così il girone in terza posizione, davanti all’Argentina. A mettere fine aiè stato un gol di Kgatlana neididel match di Wellington. August 2, 2023 Credits foto: EPA/Ritchie B. Tongo Leggi anche: L’Italia crolla contro la Svezia 0-5,a rischio flop per le: ultima occasione contro ilMondiale femminile, l’Italia parte col piede giusto: 1-0 all’Argentina con la mossa ...

...di entusiasmo Gwyneth Paltrow inizia la sua nuovada ...'attrice premio Oscar si è messa in gioco con una partnership col ... la villa in Sicilia della seriesu Airbnb Il soggiorno (...È finitadelle Azzurre al Mondiale femminile di calcio. Dopo'ultima partita del gruppo G,'Italia è stata battuta 3 - 2 dal Sudafrica, che si è piazzato al secondo posto dietro la Svezia per ...il regno delle Tre e Lode a Reazione a Catena. Le tre prof ... Fatale una manche non brillante nella slot de'Intesa vincente ... Una bellissimaper le prof. Unico neo è il feeling mai ...