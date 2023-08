(Di mercoledì 2 agosto 2023) "Nei rapporti con lale scelte politiche della Commissione europea su molti fronti, come quello fondamentale dellatransizione ecologica e digitale, non fanno altro che aumentare la dipendenza ...

... ma tardivamente e per ora con risorse insufficienti", lo ha detto questa mattina il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo, intervenuto a Largo Chigi, il format di ..., capodelegazione di- Ecr, presiede l'intergruppo parlamentare per la libertà religiosa, un organo a cui la sinistra non prende parte. Il quadro non cambia se a raccontarlo è Susanna ...In cartellone sono previsti anche gli interventi di Carlo, eurodeputato per; i senatori Licia Ronzulli , di Fratelli d'Italia; Francesco Boccia e Antonio Misiani del Partito democratico; ...

Fidanza (FdI): governo sta ricalibrando rapporto Italia-Cina - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 2 ago. (askanews) - "Nei rapporti con la Cina le scelte politiche della Commissione europea su molti fronti, come quello fondamentale della transizione ecologica e digitale, non fanno altro che ...Il bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall’insediamento della prima presidente del Consiglio donna in Italia, il futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri pol ...