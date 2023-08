Feyenoord | in arrivo il giapponese Ueda | niente Genoa

... oltre agli addii di Handanovic e Cordaz , conta di chiudere per l'del portiere del Bayern ... Boga al Nizza, con il club francese che ha ceduto Stengs al. Chiriches torna a casa: è ...... solamente, il secondo successo consecutivo dopo la vittoria contro il. La Roma vuole ... ItL'eventualedi Renato Sanches completerebbe il centrocampo della Roma regalando a Mourinho una ...Qualora dovesse essere positiva, si procederà l'iter che porterà all'ufficialità dell'del ... Boga al Nizza, con il club francese che ha ceduto Stengs al. Chiriches torna a casa: è ...Il Sassuolo ufficializza l'arrivo di Matias Vina dalla Roma per sostituire Kyriakopulos al Monza. Muldur vola in Turchia al Fenerbahçe per 3,5 milioni di euro più bonus. Per sostituirlo, rosa ampia co ...In attesa della cessione ufficiale di Muldur al Fenerbahce il Sassuolo è alla ricerca di un terzino destro: sfida al Torino per Pedersen del Feyenoord ...