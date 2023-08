Ferrari utile II trim sale a 334 mln euro +33% | alza stime 2023

ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con ricavi netti pari a 1.474 milioni di euro, in ... L'netto adjusted è pari a 334 milioni di euro e l'diluito per azione adjusted pari a 1,...... ha commentato l'ad Benedetto Vigna Risultati eccellenti nel secondo trimestre, per, che ...netto rettificato di 334 milioni ediluito per azione rettificato pari a 1,83 euro. Il ...Laha chiuso il secondo trimestre del 2023 con "risultati eccezionali": ricavi netti pari a 1,... in crescita del 31,9% rispetto all'anno precedente e l'netto adjusted a 334 milioni (+33%).La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con "risultati ... L'ebitda adjusted è pari a 589 milioni, in crescita del 31,9% rispetto all'anno precedente e l'utile netto adjusted a 334 milioni ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ago - Ferrari ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto pari a 334 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e ...