Il secondo trimestre dellaha visto le consegne scendere del 2% a 3.392 unità a causa, ... Infatti, lesui ricavi passano da 5,7 a 5,8 miliardi (5,1 miliardi nel 2022), quelle sul margine ...Poco mosso il titolo( - 0,03%) che recupera dopo il netto calo nel giorno dei conti che segnano ricavi e utile in crescita e leriviste al rialzo. Vola Iveco (+9,2%), dopo che nel ...... contraddistinti da elevata marginalità", ha commentato l'ad Benedetto Vigna Risultati positivi nel secondo trimestre, per, che ritocca al rialzo lesugli obiettivi per l'anno: ora i ...

Ferrari, su le stime per utili e margini nel 2023. Frenata in Borsa Il Sole 24 ORE

La Ferrari starà faticando nel mondiale di Formula 1 ... a determinare la decisione di rivedere al rialzo le prospettive annuali. Infatti, le stime sui ricavi passano da 5,7 a 5,8 miliardi (5,1 ...Registrati ricavi netti di 1,47 miliardi di euro. Consegnate 3,392 auto. Bene le vendite nell'area Emea, in calo le Americhe. Guidance 2023 rivista al rialzo. Vigna: "risultati eccezionali" ...