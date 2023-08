Ferrari | su le stime per utili e margini nel 2023 Frenata in Borsa

... contraddistinti da elevata marginalità", ha commentato l'ad Benedetto Vigna Risultati eccellenti nel secondo trimestre, per, che rivede al rialzo lesuglio obietti per l'anno. I ...Alla luce dei risultati,alza leper il 2023. I ricavi sono attesi a 5,8 miliardi (5,7 mld stima precedente), l'adj Ebitda a 2,19 - 2,22 miliardi pari a un margine del 38% (2,13 - 2,18 ...Oggi sono previste le trimestrali di, Banco Bpm e Telecom Italia. In Usa il Dow Jones (+0,...2 miliardi di euro, più di trecento milioni sopra ledegli analisti. L'utile operativo si è ...La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con "risultati ... con ricavi netti a 5,8 miliardi a fronte della stima precedente di 5,6 (5,1 miliardi nel 2022). La stima è "sulla base delle ...a 822 milioni (+30%), pari a un margine del 28,3% (+290 pb), l’utile netto a 631 milioni (+29%). Alla luce dei risultati, Ferrari alza le stime per il 2023. I ricavi sono attesi a 5,8 miliardi (5,7 ...