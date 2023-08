La decisione di rivedere al rialzo la guidance è stata sostenuta in particolare da un contributo delle personalizzazioni sorprendente.'in crescita perLa prima parte del 2023 si è ...Per gli esperti di Bernstein, 'il miglioramento dellee degli utili del secondo trimestre dinon sorprende', sottolineando che 'i nuovi aggiornamenti della guidance si limitano a ...Per gli esperti di Bernstein, 'il miglioramento dellee degli utili del secondo trimestre dinon sorprende', sottolineando che 'i nuovi aggiornamenti della guidance si limitano a ...

Ferrari, su le stime per utili e margini nel 2023. Consegne in Cina +14% Il Sole 24 ORE

La Ferrari continua a crescere, con il marchio di Maranello che rivede al rialzo le stime, ordini riaperti per Purosangue ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie dovrebbero iniziare la seduta in territorio negativo, confermando il trend registrato nella seduta precedente. Intanto, l'agenzia ...