Seguirà la Santa Messa della solennità dell'Assunzione al cielo di Maria SS presieduta da Don Marco, vicario episcopale per la carità e le missioni, all'aperto nell'area parrocchiale di Rocca.Una donna, in un momento di instabilità emotiva, è passata in bicicletta davanti a un bar, nel tratto tra piazza Cavour e piazza, ha preso un posacenere da un tavolino all'esterno e lo ha ...... la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, con la Soprintendente Federica Gonzato e il funzionario archeologo Kevin. Per il ...Dopo la Range Rover di Bob Marley, la Ferrari 599 GTB Fiorano di Eric Clapton e le Ferrrari 308 GTS e Ford Bronco di Gilles Villeneuve, prosegue la mini-rubrica estiva dedicata ad auto appartenute a ...Fred Vasseur in Ferrari è un uomo solo al comando. Il team principal della Red Bull Chris Horner commenta la rossa.