Fenestra | gli infissi in PVC permettono un perfetto efficientamento energetico

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Installare serramenti in PVC è un intervento, poco invasivo, per ottenere un risparmioe migliorare il comfort generale della propria abitazione Torino, 2 agosto 2023. E’ naturalmente isolante, stabile, resistente, duraturo e ha bisogno di pochissima manutenzione. Nel settore degli, il PVC si afferma come il materiale più idoneo per migliorare l’efficienza energetica di una casa, un concetto che sta diventando sempre più importante soprattutto in vista della neutralità climatica che, secondo una direttiva europea, deve essere raggiunta entro il 2050. Già dal 2028 i nuovi edifici dovranno essere ad emissioni zero e dal 2033 anche le ristrutturazioni dovranno portare alla classe D. “Sostituire gli– chiariscono Roberto e Sergio Burdese, titolari di, azienda di Rivalta Torinese ...