Federico Moccia a Vibonati

Lo scrittore, noto per essere stato l'autore di diversi best seller tra i giovanissimi, incontra Scuola e Istituzioni questa sera alle 21,30 del 2 agosto, presso il largo G. Cattel a Villammare, ...Mamma qui comando io, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di. Un film con Aida Folch, Simone Montedoro, Daniela Virgilio, Pep Munné, Maurizio Mattioli. Da giovedì 14 settembre al ...RS Productions in collaborazione con Mirari Vos distribuirà nei cinema italiani dal prossimo 14 settembre il nuovo film diMamma qui comando io . Sono stati diffusi ora il poster e il trailer ufficiali. Il film è una commedia per la famiglia prodotta da Alexandra Cinematografica e Neo Art Producciones con ...Lo scrittore Federico Moccia, noto per essere stato l’autore di diversi best seller tra i giovanissimi, incontra Scuola e Istituzioni questa sera alle 21,30 d ...Gli spettatori non hanno perdonato a Mirko di aver messo da parte una relazione importante per iniziare una storia con la single Greta. Ma nella vita vera queste passioni fulminee durano davvero