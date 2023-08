Federico Cesari a Giffoni | Martino sarà in Skam 6 | non ha preso bene il risultato delle elezioni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Intervista a, che conferma la presenza diinItalia 6. Ospite a2023, ci ha parlato anche del suo personaggio nel film di Claudio Bisio L'ultima volta che siamo stati bambini.ha tanto da festeggiare in questi giorni: non soltanto è uno dei giovani attori italiani più apprezzati e impegnati della sua generazione, ma, dopo anni di impegno, in cui ha portato avanti parallelamente studi e carriera cinematografica, si è appena laureato in Medicina. Quando lo incontriamo a2023, dove ha presentato il film L'ultima volta che siamo stati bambini, che segna l'esordio di Claudio Bisio come regista, e in cui interpreta Vittorio, un membro dell'esercito fascista, per prima cosa gli facciamo i complimenti ...