Federica Nargi | treccine e forme mozzafiato | fan in tilt per lady Matri

scatto da dietro, foto da infarto Lo scatto da dietro di(guarda la gallery qui sopra) dei giorni scorsi ha improvvisamente alzato la temperatura su web e social ( 'Che ...Commenta per primo I social si accendono per, compagna di Alessandro Matri , che nelle ultime settimane ha trascorso le sue vacanze a Formentera. Tra foto in spiaggia e scatti in abito da sera la showgirl non si smentisce e ...scollatura da fantascienza per lady Matri La bellezza mozzafiato e il fascino senza confini disono una certezza assoluta. I follower della compagna di Alessandro Matri ...

Federica Nargi scherza in costume: "Che... fortuna" - Sportmediaset Sport Mediaset

Federica Nargi, lo scatto da dietro da urlo a Formentera ("Che fortuna") ma non solo. Le foto in bikini della compagna di Alessandro Matri, ex bomber di Milan, Cagliari e Juventus.E le sorprese non finiscono, Federica Nargi pubblica un paio di storie - una foto e un breve video selfie - in cui si vede il suo cambio di look: la compagna di Matri, sguardo magnetico, pelle ...