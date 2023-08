Fassino mostra la busta paga in Aula | “4 718 euro non è uno stipendio d' oro”

Il deputato del Pd 'sventola' il cedolino di luglio "4718 euro sono una buona indennità ma non sono uno stipendio d'oro". Piero, deputato del Pd, alla Camerail cedolino relativo al mese di luglio 2023. Il parlamentare snocciola cifre e cita le varie voci per smontare "uno dei luoghi comuni" secondo cui deputati ..."Un luogo comune è che i parlamentari in particolare i deputati - dice- godano di stipendi d'oro, qui ho il cedolino di luglio 2023 da cui risulta che l'indennità lorda è di 10.435 euro, da ..."Un luogo comune è che i parlamentari in particolare i deputati - dice- godano di stipendi d'oro, qui ho il cedolino di luglio 2023 da cui risulta che l'indennità lorda è di 10.435 euro, da ...

Fassino mostra la busta paga: «Indennità di 4700 euro, non è stipendio d’oro» Corriere della Sera

Lo ha detto nell'Aula della Camera Piero Fassino del Pd prima di annunciare la sua astensione sul bilancio interno di Montecitorio e mostrando il cedolino del suo stipendio a tutti i deputati, "quello ...(ilGiornale.it) Piero Fassino, deputato del Pd, alla Camera mostra il cedolino relativo al mese di luglio 2023. Il parlamentare snocciola cifre e cita le varie voci per smontare "uno dei luoghi comuni ...