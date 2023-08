Fassino mostra in Aula cedolino | “4718 euro al mese non è stipendio d' oro”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 02 agosto 2023 Inalla Camera con ildella retribuzione da parlamentare, Piero, del Pd critica chi definisce "stipendi d'oro" quelli dei deputati. "Un luogo comune è che i parlamentari in particolare i deputati - dice- godano di stipendi d'oro, qui ho ildi luglio 2023 da cui risulta che l'indennità lorda è di 10.435, da cui giustamente vengono defalcati l'Irpef, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1000al, le addizionali regionali e comunali. Fatti tutti questi giusti prelievi l'indennità netta di ciascun deputato - conclude il deputato dem - è di 4.718alsono una buona indennità ma non sono stipendi d'oro". ...

