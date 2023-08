Fassino agita il cedolino in Aula | “4718 euro non è stipendio d’oro” Falso | coi benefit arriva a 13mila Schlein | “Parla a titolo personale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il ritorno della casta ha la faccia di Piero, che a Montecitorio si è alzato dal suo scranno e ha estratto ildamentare: “Prendoal mese, non sono uno“. Una performance che ha scatenato la polemica. Non solo perché l’esponente del Pd ha omesso i diversia disposizione dei deputati. Mentre il governo cancella il reddito di cittadinanza e fa muro contro il salario minimo,infatti, alla Camera si è rischiato il ritorno dei vitalizi. Un rischio evitato grazie all’ordine del giorno presentato da Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha impegnato il collegio dei questori a “mantenere per tutti i beneficiari, deputati ed ex deputati, la vigente normativa di calcolo su ...