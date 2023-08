Fantacalcio | i nuovi bug del listone | ecco su chi puntare

(Di mercoledì 2 agosto 2023) È da poco uscito ildella prossima stagione di: scopriamo insieme quali sono i bug su cui. È appena uscito il nuovodelper la prossima stagione. C’è da piangere? In alcuni casi sì ma in altri un sorriso ci squarcerà il viso. Partiamo dai punti negativi: purtroppo dovremo dire Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Per chi ama ilil mercato del Milan è semplicemente da dieci a lode. Tanti nomie tutti giovani: comprarli è un azzardo Partiamo da Pulisic : l'esterno offensivo americano viene da ...Juventus sa come corrispondere il dovuto all'Uefa, ne ha ampie possibilità, nella Torino delsi mormora di un rifinanziamento e della possibilità diinvestitori. Il problema è ......massa informe da cui poi vengono fuori delle rose costruite più o meno come si fa al, ... Infine, ma solo se guardiamo alla galassia - PIF, c'è l'Al - Hilal: iacquisti rispondono ai ...

Verona: i nuovi tempi di recupero di Henry e Duda Fantacalcio ®

Per gli amanti del Fantacalcio vediamo quali sono i ruoli dei nuovi acquisti del Milan: riguardano sia quello classifico che quello Mantra.Colpi a sorpresa e volti nuovi della Serie A: la lista dei difensori titolari che possono essere acquistati a 1 al Fantacalcio. L'asta del Fantacalcio è ovviamente il momento più importante di ...