Fantacalcio 2023-2024 | El Bilal Touré è da comprare! Media gol fantastica e quanto costa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’Atalanta cambia volto in attacco. Salutato Rasmus Hojlund, ceduto al Manchester United per la cifra monstre di 75 milioni più bonus, la Dea ha già trovato l’uomo capace di rimpiazzarlo. Il suo successore è El, arrivato dall’Almeria per 28 milioni di euro, diventando così l’acquisto più oneroso della storia dei nerazzurri. Ventidue anni il prossimo 3 ottobre,era appena arrivato in Spagna, dopo essere cresciuto allo Stade Reims. Nel suo primo approccio con la Liga sono arrivati numeri interessanti, ma di sicuro non lusinghieri: 7 reti e due assist in 21 presenze, con 11 partite saltate per un infortunio muscolare. Nonostante tutto, rappresenta per ilun profilo che potrebbe essere preso in serissima considerazione. Per quale motivo? Semplice, è un archetipo perfetto di attaccante adatto ...