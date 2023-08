(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il futuro dei piloti della Ferrari, è alquanto dubbioso. Non si sa se rinnoveranno e rischia anche. Vediamo perché Questo non è stato il Mondiale della Ferrari, è evidente agli occhi dia partire dai tifosi, sempre appassionati per la scuderia di Maranello. Nonostante, abbia ottenuto un terzo posto in Belgio, le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... 1,62 milioni al leasing per l'acquisto di nuovi treni, un milione per la riduzione delidraulico e idrogeologico, 900 mila euro ad Arpav percontratti, 900 mila euro per la difesa ...A quel punto Edoardo Bove che pensa, ho meno chance e quindila panchina o uno stimolo in ... Alnon ci pensi " No no, la volontà è quella di continuare insieme. Io sto bene qui. Piano, ...... 1,62 milioni al leasing per l'acquisto di nuovi treni, un milione per la riduzione delidraulico e idrogeologico, 900 mila euro ad Arpav percontratti, 900 mila euro per la difesa ...

F1, rinnovo a rischio per Charles Leclerc: svelate le motivazioni, tutti sconvolti Sport News.eu

Il futuro dei piloti della Ferrari, è alquanto dubbioso. Non si sa se rinnoveranno e rischia anche Leclerc. Vediamo perché ...Il futuro di Gaetano Castrovilli potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Stando a quanto rivela il Corriere Fiorentino le due parti sono distanti sul rinnovo del numero 10. Infatti, secondo il quoti ...