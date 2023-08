F1 | Alonso | “Qui si recita una parte | sono sempre stato messo dalla parte dei cattivi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Questo è un grande spettacolo: ognuno devere il proprio ruolo, sai? Devi vendere la storia, in ogni polemica, in ogni vicenda, devi dire chii buoni e chi. E le persone in generale, la stampa o qualsiasi altra cosa, mi mettonodei. Come se stessi facendo qualcosa di sbagliato”. Lo ha detto il pilota dell’Aston Martin, due volte campione del mondo di F1, Fernandoad Andrew Benson, giornalista della BBC. Essere “dal lato oscuro” (come detto in un episodio di ‘Drive to Survive’) però non preoccupa lo spagnolo. Anzi. “Mi sento bene. Non mi interessa – precisa – La cosa più importante è che le persone continuino ad amarti e continuino a interessarsi a te, a quanti anni ti restano sul ...