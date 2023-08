Ex Milan | Niang riparte dalla Turchia

Sul taccuino della Samp pure un ex: Legrottaglie monitora anche Mbaye, libero dall'Auxerre e corteggiato dal Qatar.Commenta per primo M'baye, ex, può tornare in Serie A. Attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Auxerre, secondo L'Equipe l'attaccante senegalese è nel mirino della Salernitana .Calciomercato Salernitana, c'è l'interesse per l'exe Torino,: sul senegalese però c'è concorrenza all'estero M'Bayepotrebbe tornare in Italia: l'exe Torino è infatti finito nel mirino della Salernitana. Dopo l'addio all'...

Calciomercato Milan – Niang verso il Monza: Galliani fa sul serio Pianeta Milan

Futuro incerto per M’Baye Niang, che potrebbe tornare a giocare in Serie A. Una squadra italiana sulle tracce dell’ex Milan Si era parlato di un interesse di un club arabo nei suoi confronti, ma il fu ...La Serie A pronta a ravvivare il talento inesploso di M'Baye Niang. Gol e grandi giocate al servizio di chi lotta per la salvezza.