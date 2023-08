Eugenio Colombo parla del suo flirt con la tentatrice Greta Rossetti | “Sempre attratta dal mondo dello spettacolo ma una brava ragazza con i piedi per terra | mi auguro che…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si è conclusa lo scorso lunedì la decima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Come la storia della trasmissione ci ha insegnato, anche quest’anno il docu-reality si è concluso con diversi colpi di scena. Su tutti, quello riguardante la coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Insieme da 5 anni, i giovani protagonisti hanno deciso di lasciare il villaggio non solo separati, ma anche in compagnia dei due tentatori: Igor Zeetti e. A oggi, la Vatiero sta ancora frequentando l’uomo conosciuto in Sardegna, Mirko einvece hanno fatto addirittura le presentazioni in famiglia! Laha confessato di essere innamorata pazza e di averlo già presentato ai suoi cari. La nuova coppia si è anche fatto un tatuaggio sul braccio. Gli appassionati ...