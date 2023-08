Euclid rivela immagini dell’Universo da un milione di chilometri di distanza

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Dalle profondità dello spazio, il telescopio spazialedell’ESA sta trasmettendo per la prima voltasorprendentemente nitide, da une mezzo didalla Terra. La precisione di questeè talmente impressionante che gli scienziati le hanno descritte come “affascinanti”. Due strumenti cruciali a bordo della sonda, VIS (VISible Instrument) e NISP (Near Infrared Spectrometer Photometer), attualmente in fase di calibrazione, sono responsabili di questa conquista. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) hanno apportato un significativo contributo alla realizzazione di questi strumenti. Nonostantenon abbia ancora ...