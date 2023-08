Erdogan il regista della pace Ucraina-Russia? L' accordo con Putin stravolge tutto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip, ha invitato il suo omologo russo, Vladimir, a evitare un'escalation in, dopo che Mosca ha colpito strutture vitali per le spedizioni di grano nel Sud del Paese, compreso un porto sul Danubio. I due hanno avuto un colloquio telefonico in cui Ankara sostiene si sia arrivati all'intesa per una visita diin Turchia, mentre il Cremlino ha parlato solo di «possibile incontro».è stato un attore chiave nell'- ormai fallito dopo l'uscitail 18 luglio ma che ha consentito il passaggio sicuro delle forniture di grano ucraine dal Mar Nero - e si è posizionato come intermediario nel conflitto. Il leader turco ha detto che «non dovrebbero essere prese misure che possano ...