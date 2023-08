Energia | Zucconi Fdi | ' bene ministro Pichetto su convocazione tavolo geotermia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "La domanda è: può l'Italia rinunciare alle sue fonti storiche dirinnovabile? La risposta è no. Quando parliamo die idroelettrico abbiamo di fronte fonti rinnovabili costanti e programmabili, utili al nostro sviluppo economico e sociale e alla nostra sicurezza energetica". Così il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d'Italia Riccardonel corso del question time in presenza delFratin. "Per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione occorre avere una proposta di lungo respiro che metta in sicurezza il settore e possa garantire alle imprese di avere garanzie circa i loro investimenti. L'alternativa è lo stallo del settore. Occorre - ha continuato- ...