Emergenza rifiuti a Palermo | incendiati nella notte cassonetti e immondizia

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 agosto 2023). Diversi, sono stati, gli incendi dinel capoluogo. I roghi sono stati appiccati alla spazzatura rimasta accatastata fuori daiin diversi quartieri dicome Borgo Nuovo, Zisa e via Oreto.Incendi anche in via Messina Marine. La situazione della raccolta resta critica dopo l'discarica di Bellolampo a seguito dell'incendio della quarta vasca della discarica. Molti quartieri disono invasi dai