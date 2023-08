Elsa Fornero | Il governo non neghi la povertà Torni indietro sul Reddito

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Per l'ex ministra l'esecutivo "ha voluto mostrare i muscoli ma per sciatteria o impreparazione ha trascurato la fase applicativa della nuova legge". "Frae mancanza di lavoro c'è sovrapposizione sì, ma non piena: chi è veramente indigente ha bisogno del sussidio"

In collegamento c'èche se la prende con l'esecutivo per aver comunicato via sms la fine del sussidio. Proprio lei che dall'oggi al domani quando era ministro del Lavoro con il caso '...Al coro si unisce l'ex ministra di Mario Monti,, che nel corso della puntata di martedì 1 agosto di In Onda, su La7, fa un parallelismo che appare quantomeno poco centrato sulla fine del ...Tra questi l' ex ministro del Lavoro, come pure Luigi Marattin di Italia Viva il quale ha dichiarato che " la sinistra ha fissato un livello di salario minimo che è uno dei più alti del ...

Stop al RdC, Elsa Fornero: "Increscioso, non togli il reddito dall'oggi al domani a chi è in difficoltà" La7

Per l'ex ministra l'esecutivo "ha voluto mostrare i muscoli ma per sciatteria o impreparazione ha trascurato la fase applicativa della nuova legge".Lo scontro sulla rimodulazione del Reddito di cittadinanza da parte del governo di Giorgia Meloni accende lo scontro politico con le opposizioni che ...