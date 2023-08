Effetto Placebo | Meloni querela il frontman degli insulti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nel concerto dello scorso 11 luglio al Sonic Park di Stupinigi, nelle immediate vicinanze di Torino, il cantante dei, Brian Molko, aveva definito Giorgia“fascista, razzista e nazista”. Di fronte a tale insulto, la premier Italiana ha deciso di sporgere denuncia per diffamazione, come riportato da La Stampa.Il concerto del gruppo musicale britannico negli splendidi giardini di Stupinigi, punto di riferimento per gli eventi musicali dell’estate nel capoluogo piemontese, si è trasformato in breve tempo in un palcoscenico di polemiche. Dal palco, Molko, 41 anni, ha lanciato pesanti accuse alla guida del governo italiano, suscitando scalpore e indignazione. Inchiesta per vilipendio La procura di Torino ha aperto un fascicolo per vilipendio delle istituzioni, segue ...