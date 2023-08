Edgar Wright e Simon Pegg stanno lavorando a un nuovo film

(Di mercoledì 2 agosto 2023)a unprogetto cinematografico (al di fuori della "Cornetto Trilogy"). Sembra proprio che, presto o tardi, vedremo unprogetto firmato a quattro mani da. E no, non avrà nulla a che vedere con i precedentidiinsieme "Abbiamo sempre portato idee originali sullo schermo, anche se le abbiamo sempre impostate intorno a generi pre-esistenti o cose così" ha spiegatoin un'intervista con Discussing, parlando di ...

- Pubblicità - Il regista( Baby Driver , Last Night in SoHo ) e l'attore Simon Pegg , recentemente visto in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno stanno lavorando insieme a un nuovo film che non sarà ...La ragazza del punk innamorato Altro film d'avventura che parrebbe ricalcare le linee di un action del primissimo, tra enfasi sul movimenti continuo e leggerezza. Tratto da un racconto ...Ha lavorato con grandissimi registi del calibro die Yorgos Lanthimos, ed è anche nel successo del momento firmato Greta Gerwig, Barbie . Dal 2008 ad oggi Colman non era ancora entrata a ...

Simon Pegg accenna a una nuova collaborazione con Edgar Wright ... BadTaste.it Cinema

Nuove idee. Dobbiamo intraprendere nuove sfide". Qualsiasi cosa realizzeranno ora Simon Pegg ed Edgar Wright, dunque, sarà qualcosa in grado di "mettere in difficoltà lo spettatore": "Il mio film ...Simon Pegg anticipa un nuovo film insieme al regista Edgar Wright, il quale non farà però parte della Trilogia del Cornetto.