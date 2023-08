Economia ed investimenti | una riflessione sui tempi attuali insieme al Dott Umberto Alunni

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 2 agosto 2023), classe 64 è originario di Massa Martana in provincia di Perugia, giornalista, una lunga carriera come alto dirigente bancario, collezionista, esperto storico della radio, consigliere di Aire. Ha sviluppato il suo percorso professionale in campo finanziario. Negli ultimi anni ha diretto due banche, Cassa di Risparmio di Spoleto e Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia. Già presidente del Confidi di Confartigianato Terni, attualmente ha una società di consulenza attraverso la quale opera per le imprese in materia di controllo di gestione, organizzazione e contabilità industriale. È iscritto all’ordine dei giornalisti dell’Umbria, scrive per varie testate ed ha realizzato numerose pubblicazioni in campo economico – finanziario. È ispiratore, socio e conduttore della web radio AMERIARADIO. La sua professione è affiancata da una ...