Economia circolare | dalla coalizione europea 5+1 stanziati 8 | 9 miliardi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Finanziamenti complessivi per 8,9a favore di progetti die l’impegno di continuare la collaborazione su questo tema: questi i principali risultati emersi dall’ultimo incontro del gruppo di lavoro 5+1, formato da alcuni tra i principali Istituti di Promozione Nazionale europei tra cui Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK – Polonia), Gruppo Caisse des Dépôts (CDC – Francia), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Spagna), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Germania), insieme alla Bancaper gli Investimenti (BEI). L’impegno sul tema rientra nell’ambito dell’iniziativa JICE (Joint Initiative for Circular Economy), lanciata dal 5+1 nel 2019 con l’obiettivo di fornire finanziamenti a lungo termine per progetti che accelerano la transizione verso ...

... nell'ambito dell'iniziativa JICE (Joint Initiative for Circular Economy) Finanziamenti complessivi per 8,9 miliardi a favore di progetti die l'impegno di continuare la ...Le soluzioni: addio alle fossili, sostenibilità ed"Ogni anno celebriamo il Natale o le feste nazionali - ha commentato Mathis Wackernagel, co - fondatore, Global Footprint ...Dal 2013 opera nel settore dell'dando nuova vita a dispositivi hi - tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi ...Come si evince dalla circolare 23/E del primo agosto, che attua la misura introdotto dal decreto Lavoro per il 2023, si tratta di un limite di esenzione fino a 3 mila euro. Spetta anche a chi ha un ...Finanziamenti a lungo termine per progetti che accelerano la transizione verde, nell'ambito dell'iniziativa JICE (Joint Initiative for Circular Economy) Finanziamenti complessivi per 8,9 miliardi a ...