Earth Overshoot Day | Madre Terra ha esaurito tutte le risorse del 2023

'L'Day segna la data in cui l'umanità richiede maggiori risorse planetarie " spiega in un tweet il commissario Ue all'Ambiente Virginijus Sinkevicius . Dobbiamo rimanere in linea con ...Questo è il giorno in cui la domanda di risorse naturali supera la capacità della Terra di rigenerarle entro la fine dell'anno Dal 2 agosto siamo in debito con la Terra. È l'Day, cioè il giorno in cui la domanda di risorse naturali supera la capacità della Terra di rigenerarle entro la fine dell'anno, in base ai calcoli del Global Footprint Network. L'...E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti in occasione dell'Day 2023, il giorno che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il Pianeta è in grado di offrire nell'...

Earth Overshoot day: sono finite le risorse 2023 del pianeta Terra, in Italia esaurite il 15 maggio RaiNews

Anche nel 2023 l'Earth Overshoot Day è stato raggiunto ben prima della fine dell'anno: meglio del 2022 ma ancora molta la strada da fare con le rinnovabili ...Ieri è stat l'Earth overshoot day 2023, giorno che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il pianeta è in grado di offrire in un anno.Da ieri, quindi, l'umanità "finisce" tutte l ...