E se fosse lo Stato a non pagare i debiti? Numeri impressionanti | fornitori beffati

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In base ai rapporti di Confartigianato Imprese, nel 2022 la Pubblica Amministrazione ha mancato diper un totale di 5,4 miliardi di Euro. Non ha pagato più del 30% dei propri: questi i dati emersi dal rapporto realizzato dal CGIA – Confartigianato Imprese, con riferimento all’anno fiscale del 2022, relativamente ai mancati pagamenti dello. Ed il profilo che viene così a delinearsi per la Pubblica Amministrazione senz’altro non è né di vanto né prestigio: perché, purtroppo ed a tutti gli effetti, risulta con evidenza un debitore moroso. Il rapporto èrealizzato dalla CGIA – Confartigianato Imprese – ILoveTrading.itLe cifre parlano chiaro: dei 3.737.000 circa di fatture ricevute, quelle liquidate ammontano a 2.552.000 circa, per un totale di circa 14,8 miliardi di ...