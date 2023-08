È finito uno dei più lunghi scioperi di sempre in un giornale francese

, manager 60enne del gruppo e responsabile della divisione italiana,a processo per la morte ...faticoso alloggiare la nuova sospensione senza l'ausilio dell'aria compressa che era divenuto...... e 'Tito' Abdelwahab è stato registrato e consegnato adegli avvocati di Bob. Non si trova la ... Ma la sua posizione è chiara, dice il legale: èdentro una cosa che davvero non si aspettava. ...dei temi centrali in entrambi gli scioperi è come i cosiddetti 'residui' ricevuti dagli ... La produzione non può riprendere fino a quando lo sciopero non sarà, altrimenti chiunque fosse ...Lo ha fatto per 40 giorni la redazione del settimanale "Journal du dimanche" contro la nomina di un direttore vicino all'estrema destra ...Quello delle speedrun è un fenomeno peculiare del settore videoludico: i gamer si sfidano a finire un gioco nel modo più veloce possibile ...