Uno di questi è stato Paulo: "Sarai sempre il mio N1" ha scritto su Instagram l'attaccante della Roma commentando il post dell'ormai ex ...... da Gonzalo Higuain a Paulofino a Cristiano Ronaldo. Tutti prima della sgambata con la Primavera, terminata sempre con la consueta invasione di campo, hanno sempre resoalla famiglia ...I tifosi della Juve lo hanno cantato a Danilo , una sorta diper la stagione appena ... Al suo rientro però il tecnico è stato chiaro: " Dopo Chiellini il capitano è". Lo ha rimesso in ...

Dybala e l'omaggio a Buffon per il ritiro: il commento social è commovente Corriere dello Sport

L'ormai ex portiere di Juve, Parma e Psg annuncia l'addio al calcio e sui social tanti ex società e compagni gli dedicano frasi e lettere ...Dybala, intrigo rinnovo con la Roma: c’è una richiesta degli agenti. Gli aggiornamenti sul futuro dell’ex Juve Il rinnovo di contratto di Dybala con la Roma sta diventando un vero e proprio intrigo in ...