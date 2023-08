Dress code alla Camera | passa stretta Fratelli d’Italia | ma su cravatta e sneakers l’Aula si spacca

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) –fine,la '' voluta dad'Italia sul decoro presentato da Salvatore Caiata al Bilancio interno è stato approvato con 181 sì e 100 no, ma sullae lel'aula di Montecitorio si è divisa e non sono mancate le polemiche. "Ci sono state molte battute ma l'Odg è rivolto a dare rispetto a questo ambiente, dovremmo essere tutti d'accordo", ha spiegato Caiata in aula. Il suo Odg, tra le altre cose, vieta "l’utilizzo di scarpe da ginnastica ogni qualvolta acceda nelle sedi della" e prevede "l’obbligo per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la". Una questione che ha diviso i deputati visto ...

Stretta sul decoro a Montecitorio: vietate le scarpe da ginnastica e si entra in cravatta Con 181 sì e 100 no passa in aula l'ordine del giorno suldi Fratelli d'Italia al bilancio interno ...... presentato dal deputato Salvatore Caiata di Fratelli dItalia, per introdurre unche garantisca il decoro. Odg che poi laula approva con 181 voti a favore e 100 contrari: spettera' ...... presentato dal deputato Salvatore Caiata di Fratelli dItalia, per introdurre unche garantisca il decoro. Odg che poi laula approva con 181 voti a favore e 100 contrari: spettera' ...E poi il nuovo dress code meloniano in Parlamento. L'amore puro irrorato a tutti noi da madre-Giorgia, Italia Viva in massa al Twiga, le sgasate negazioniste ...Niente dress code alla Camera dei Deputati, almeno per il momento. Tra i punti all’ordine del giorno, infatti, Fratelli d’Italia aveva inserito quello relativo all’abbigliamento “decoroso” per i ...