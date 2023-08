Dove è possibile avvistare gli squali in Italia?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Anche nelle acqua che bagnano le costene si possono trovare gli. Non si tratta di una novità, eppure gli avvistamenti delle ultime settimane hanno generato una sorta di allarmismo su cui è bene fare chiarezza. È normalein? La risposta è naturalmente: sì. Anche le acque che bagnano il nostro Paese hanno delle condizioni favorevoli alla sopravvivenza di questi animali e, di conseguenza, non è una rarità che essi la frequentino. Tuttavia, l’allarmismo generato nelle ultime settimane fa riferimento soprattutto agli avvistamenti vicini alla costa. Ed è su questo punto che occorre fare bene chiarezza. Per gli esperti, una delle zone più frequentate dagliè lo Stretto di Messina, per via della temperatura e delle correnti ma anche per ...

Per farlo èpresentarsi da un commercialista abilitato o presso un Caf ,procedere con la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Su questa dichiarazione verrà ...... nella cucina e sulle pareti della palazzina di via Novellai due vivevano. In foto i rilievi ...evidenti segni di trascinamento del corpo Grazie anche ai rilievi è stata ricostruita la...È quanto si è riusciti a fare nella RSA San Raffaele di Campi Salentina (Lecce),gli operatori ... "La reazione delle ospiti è stata sorprendente, al di là di ogni previsione", racconta ...

Superluna piena dello Storione, stasera 1 agosto occhi rivolti al cielo: cos’è e a che ore vederla LivornoToday

Inoltre, è possibile conoscere da vicino la fauna selvatica in un particolare ... cristalline delle piscine naturali di La Fajana a La Palma in località Barlovento, dove godere del potere rigenerante ...Juventus-Real Madrid è l’amichevole in programma giovedì 3 agosto all’1:30 italiana. La partita che si disputerà ad Orlando sarà trasmessa in TV su Sky e DAZN. Tutto quello che c’è da sapere.