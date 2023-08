Donna arrestata all’aeroporto di Napoli | in viaggio con oltre 100mila euro di droga

... nell'ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, hanno tratto in arresto, per traffico di sostanze stupefacenti, unadi origine nigeriana trovata in ...Una giovanemanifesta per le strade contro uno Stato che la reprime. Questa è l'immagine simbolo delle ... una giovane curdaperché non indossava un velo conforme alle attese della ronda ...Come riporta primanovara.it unadi 36 anni, risultata residente al campo nomadi di via Trento a Vercelli, è statanella mattinata dello scorso 28 luglio dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia ...

66 ovuli di droga nascosti nelle parti intime: donna arrestata all’aeroporto di Capodichino Landolfo Giuseppe

Dopo anni la donna ha avuto il coraggio di denunciare e raccontare delle violenze subite caratterizzate da insulti e minacce ...Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Chelyabinsk, in Russia: è accusato di aver tenuto prigioniera una donna, adesso 33enne, e dell'omicidio di una seconda "schiava sessuale". Perquisendo la sua abi ...