Donald Trump rischia l’arresto? E potrà correre per la presidenza anche in caso di condanna?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dai documenti riservati, passando per ilStormy Daniels, fino alle elezioni in Georgia e le frodi fiscali quali sono tutti gli altri procedimenti giudiziari contro l’ex presidente

L'allarme arriva all'indomani della terza incrininazione di, accusato di voler ribaltare il risultato delle presidenziali. "State lontani dall'area, stiamo controllando", ha twittato la ...Non abbiamo alcuna segnalazione confermata di spari", ha dichiarato la polizia del Campidoglio in un post sui social media L'allarme arriva a 24 ore dall'attesa apparizione diin ...L'ex presidente Barack Obama, durante un pranzo privato con Joe Biden a fine giugno, ha espresso preoccupazione per i punti di forza politici di. Lo rivela il Washington Post. Nell'incontro, che si è svolto alla Casa Bianca, Obama avrebbe avvertito il suo ex vice presidente di non sottovalutare il seguito estremamente fedele del ...

L'ex presidente Barack Obama, durante un pranzo privato con Joe Biden a fine giugno, ha espresso preoccupazione per i punti di forza politici di Donald Trump. Lo rivela il Washington Post. (ANSA) ...Domani, alle 22 ora italiana Trump apparira' in tribunale, Washington e' gia' blindata, non ci sono solo ingenti misure di sicurezza ma anche le televisioni di tutto il mondo, la tensione si alza, ...