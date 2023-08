Donald Trump rischia 55 anni di carcere per Capitol Hill | «Ma vincerò io nel 2024» – Il video

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti55di. Ma l’incriminazione per l’assalto adel 6 gennaio, così come le altre due e le eventuali condanne, non lo escludono dalla possibilità di correre per la Casa Bianca. Per il tycoon l’incriminazione sul caso del 6 gennaio è la terza in quattro mesi, per un totale di 78 capi di accusa. E fra le accuse mosse nei suoi confronti del procuratore speciale Jack Smith c’è anche quella di aver «cospirato contro il diritto di voto» in base a una legge penale usata per punire il Ku Klux Klan. Smith fa riferimento alla sezione 241 del Titolo 18 della legge americana che rende reato «cospirare per minacciare o intimidire chi esercita» un diritto protetto della Costituzione o dalla legge federale. ...

"Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l'America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo sopravvivere ...E' stato lui stesso ad anticipare la notizia: "Ho sentito che lo squilibrato Jack Smith, per interferire con le elezioni presidenziali del 2024, pubblicherà ...