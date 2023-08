Donald Trump incriminato per l' assalto al Congresso

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il Grand Giurì federale haDolandper il famosoalUsa del 6 gennaio 2021. Si tratta della terza incriminazione per il miliardario dopo quella per la vicenda della ex pornostar Stormy Daniels e delle carte riservate trovate nella sua abitazione a Mar a Lago. Tra le accuse c'è anche quella di cospirazione. "Vogliono un'altra falsa incriminazione contro di me il giorno dopo che lo scandalo di Joe Biden, uno dei maggiori della storia americana, è esploso in. Un Paese in declino" ha commentatoricordando le recenti vicende che hanno coinvolto l'attuale inquilino della Casa Bianca ed il figlio Hunter

