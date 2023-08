Donald Trump incriminato per l’assalto al Congresso del 6 gennaio | “Paese in declino | false accuse per interferire nelle elezioni”

è stato incriminato per la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar - a - Lago, l'ex presidente è stato incriminato per l'...L'ex presidente Usa contesta il procedimento e annuncia che vincerà le elezioni presidenziali del 2024. Ma in caso di condanna rischia 55 anni "Nonostante avesse perso","era determinato a restare al potere. E così per più di due mesi dopo le elezioni del 3 novembre 2020 ha diffuso bugie" sul fatto che il risultato del voto era frutto di frode e che lui "...Nuovi guai per. L'ex presidente degli Stati Uniti, che punta a ritornare alla Casa Bianca nelle presidenziali del 2024, è stato incriminato per l' assalto al Congresso e per i tentativi di ribaltare i ...

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta da un gran giurì federale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Tra i quattro capi d'accusa c'è quello di aver cospirato per frodare gli St ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la terza volta, questa volta da un gran giurì federale, in relazione all'assalto al Congresso avvenuto il 6 gennaio 2021. La no ...