Donald Trump incriminato per l’assalto al congresso del 2021

(Di mercoledì 2 agosto 2023) È un fatto senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, ma ancora non è chiaro quale sarà il suo impatto sulla campagna elettorale per le presidenziali del 2024.

Il 1 agosto l'ex presidente degli Stati Unitiè stato incriminato con l'accusa di volere sovvertire l'esito del voto delle presidenziali del 2020. L'indagine riguarda i fatti che portarono all'assalto al congresso del 6 gennaio 2021 ...Nonostante avesse perso,voleva restare al potere e per due mesi ha diffuso bugie sul fatto che il risultato del voto era frutto di frode. E' una delle accuse principali contenuta alla prima delle 45 pagine dell'...AGi. - Il super procuratore federale americano Jack Smith , che l'ex presidente degli Stati Unitidefinisce 'folle' per averlo incriminato due volte, non è estraneo a casi ad alto rischio. Negli ultimi due decenni, Smith, 54 anni, ha perseguito funzionari pubblici negli Stati Uniti e ...

Torna a farsi sentire, Donald Trump: “Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca”: e i sondaggi danno un chiaro indirizzo. “Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l’America ancora grande. Non ho dubbi ...Chi è il procuratore che ha incriminato Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato incriminato per la terza volta in meno di cinque mesi, questa volta per il suo ruolo nel ...