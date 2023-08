Donald Trump incriminato per la terza volta | rischia fino a 55 anni in carcere

L'ex presidente degli Stati Unitiè stato incriminato per la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar - a - Lago il tycoon è stato incriminato per l'assalto al ...Nuova incriminazione per l'ex presidente degli Stati Uniti. La quarta, per l'esattezza. Stavolta sono quattro i capi di accusa nei suoi confronti, elencati in un documento di 45 pagine. Deve rispondere di "cospirazione per frodare gli Stati ...E potrebbe riservare sorprese, perché le potenti chiese evangeliche locali si sono stufate di. Breve riepilogo per chi non è sintonizzato con la campagna per le presidenziali americane, ...

Donald Trump se condannato in seguito all'incriminazione per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio rischia un massimo di 55 anni di reclusione.L’ex presidente statunitense Donald Trump è stato incriminato per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale delle elezioni presidenziali del 2020, con l’obiettivo di rimanere in carica ...