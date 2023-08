Donald Trump incriminato per la terza volta | il tycoon punta al bis alla Casa Bianca

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Nel 2024 vinceremo lae renderemo l’America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo sopravviveremo, saremo più forti che mai. Abbiamo vinto nel 2016, abbiamo avuto un’elezione truccata nel 2020 e vinceremo” nel 2024. Lo afferma l’ex presidente in un messaggio video dopo laincriminazione. Dopo le accuse per il pagamentopornostar Stormy Daniels e per le carte segrete a Mar-a-Lago, l’ex presidente statunitense è statoda un gran giurì federale per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Sul suo social media Truth, lo stessoaveva anticipato la notizia. “Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un’altra falsa ...