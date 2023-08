(Di mercoledì 2 agosto 2023)è in programma la, gara internazionale di nuoto di fondo creata nel 1954 e giunta allaedizione .11 da, arrivo alla Marinadel porticciolo turistico di Villa San Giovanni passando per Torre Faro. Al via 58 uomini e 24 donne; 25 agonisti e 33 master maschi, 12 agoniste e 12 master femmine. Tre gli atleti più giovani,...

Arte " In questaedizione, nell'anno in cui ricorre il quinto centenario dalla sua morte, ...6 AGOSTO Alle18.30 in piazza Doni presentazione di "Tutti contro tutti" libro di Diletta ...Arte - In questaedizione, nell'anno in cui ricorre il quinto centenario dalla sua morte, ...6 AGOSTO Alle 18.30 in piazza Doni presentazione di 'Tutti contro tutti' libro di Diletta ...La gara internazionale di nuoto di fondo, creata nel 1954 e giunta quest'anno alla sua... annunci e commenti riguardo la grande emozione che si vivrà6 agosto a partire dalle 11, ...

Domenica la 59esima Traversata dello Stretto. La partenza alle 11 da Capo Peloro Gazzetta del Sud

La struttura della Piscina Il Corallo ha fatto da splendido palcoscenico alla presentazione ufficiale della Traversata dello Stretto. La gara internazionale di nuoto di fondo, creata nel 1954 e giunta ...La storica gara internazionale di nuoto di fondo si svolgerà domenica 6 agosto. In mattinata l'incontro con la stampa alla presenza degli organizzatori e delle autorità cittadine e sportive ...