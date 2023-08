... promuove la progettazione individuale a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e per le persone con, con attività formative rivolte anche ai familiari. La ......In! capofilato dalla cooperativa In Volo che ha tradotto in comunicazione alternativa aumentativa (CAA) le tappe principali del museo per favorire la fruizione di persone con disabilita. ...Si tratta di un 18enne della provincia di Milano, affetto da. Bisognoso di aiuto Quando i militari lo hanno visto camminare sul ciglio della strada in via Castelleone, all'...

Disabilità intellettiva: il docufilm sui due gemelli Joshua e Benjamin Vanity Fair Italia