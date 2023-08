ALHAURIN EL GRANDE (Malaga) " Birgit, ne valeva la pena. "Certo, con tutto il cuore. Oggi mio fratelloriposa più dolcemente in pace". Lo sguardo fiero di Birgit Hamer abbraccia l'aranceto che circonda la sua "casita" nella campagna andalusa. "Ho lottato per 45 anni, ho gridato contro l'...... commettendo per sua ammissione un errore nel tentativo di sorpasso; finito lungo, poi, ha... In Supersport 300 Matteo Vannucci coglie il primo successo del 2023 battendo con maestria...... schermaglie al ristorante, l'erede al trono che urla "italiani di merda") che sfociano in una sparatoria: viene disgraziatamenteil giovaneHamer, che morirà dopo quattro mesi di agonia ...

“Dirk colpito a morte la notte di 45 anni fa e Vittorio Emanuele gridava: italiani, vi ammazzo tutti” la Repubblica

Parla Birgit Hamer, sorella del ragazzo ferito da un proiettile sull’isola di Cavallo il 17 agosto 1978 e spirato dopo mesi di agonia. Dall’assoluzione di ...